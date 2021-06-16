Após temporada perfeita na Arábia Saudita, Everton destaca crescimento na Arábia Saudita

Artilheiro do Al Adalah na última temporada e principal jogador da equipe árabe, o atacante Everton, revelado nas categorias de base do Sport, comemorou o grande momento que vive na carreira. Segundo o jogador, seu crescimento foi importante para a carreira.- Estou muito feliz com tudo que aconteceu comigo nesta última temporada. Foi um ano especial, de alto nível para mim individualmente. Trabalhei muito para construir a minha história no clube e no futebol do país - disse.
Ainda de acordo com o atleta, agenciado pelas empresas Kiraht Sports e Tria Sport, sua ideia é permanecer no futebol árabe por muitos anos.
- Estou focado em permanecer no futebol árabe por muitos anos. Já estou adaptado e muito feliz na região. Espero definir tudo nos próximos dias.