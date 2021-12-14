Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após temporada no CSA, Fabrício fala sobre momento e espera resolver futuro em breve
futebol

Após temporada no CSA, Fabrício fala sobre momento e espera resolver futuro em breve

Zagueiro ainda não sabe se permanecerá no Azulão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 dez 2021 às 17:45

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 17:45

O zagueiro Fabrício, ex-Vitória, Paraná, Fluminense e Flamengo, falou sobre a temporada 2021 pelo CSA. Segundo o jogador, que também vestiu as camisas de Palmeiras e Cruzeiro, foi um ano intenso para ele no Azulão, que não conseguiu o acesso para a Série A do Brasileirão, terminando a Série B em 5º lugar.Galo fecha com Adidas: veja os contratos de fornecedoras com clubes do Brasil
- Tive uma temporada intensa com a camisa do CSA neste ano de 2021. Procurei trabalhar muito no dia a dia para ajudar em campo e fora também. Foi uma passagem importante e sou grato ao clube - disse.
VEJA TABELA COM OS PRIMEIROS JOGOS DO PAULISTÃO 2022
Ainda de acordo com o jogador, sua ideia é definir o futuro o quanto antes.
- Espero definir o futuro nos próximos dias. Tem surgido algumas situações importantes e estou feliz por isso. Quero resolver o mais rápido possível tudo isso - concluiu.
Crédito: FabrícioemaçãopeloCSA(Foto:Divulgação/CSA

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados