Após temporada no CSA, Fabrício fala sobre momento e espera resolver futuro em breve

O zagueiro Fabrício, ex-Vitória, Paraná, Fluminense e Flamengo, falou sobre a temporada 2021 pelo CSA. Segundo o jogador, que também vestiu as camisas de Palmeiras e Cruzeiro, foi um ano intenso para ele no Azulão, que não conseguiu o acesso para a Série A do Brasileirão, terminando a Série B em 5º lugar.Galo fecha com Adidas: veja os contratos de fornecedoras com clubes do Brasil

- Tive uma temporada intensa com a camisa do CSA neste ano de 2021. Procurei trabalhar muito no dia a dia para ajudar em campo e fora também. Foi uma passagem importante e sou grato ao clube - disse.

VEJA TABELA COM OS PRIMEIROS JOGOS DO PAULISTÃO 2022

Ainda de acordo com o jogador, sua ideia é definir o futuro o quanto antes.

- Espero definir o futuro nos próximos dias. Tem surgido algumas situações importantes e estou feliz por isso. Quero resolver o mais rápido possível tudo isso - concluiu.