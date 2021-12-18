Após temporada de estreia, João Varolo projeta Copinha pelo Criciúma: 'É uma grande oportunidade'

O ano de 2021 ficou marcado na carreira de João Varolo. O jovem atacante, de 19 anos, foi contratado pelo Criciúma no início da temporada, vindo da Ferroviária. No Tigre, pôde fazer a sua estreia como profissional.João Varolo participou do acesso do Criciúma na Série C e também atuou na Copa Santa Catarina. Ele ainda defendeu a equipe carvoeira no Catarinense Sub-20, onde vestiu a camisa 10 e terminou como finalista do torneio.

- Foi uma temporada muito especial, marcada pela minha estreia entre os profissionais. Conseguimos terminar o ano com o acesso, e tive a oportunidade de vestir a camisa 10 no Catarinense Sub-20, onde fomos finalistas. Muito feliz com tudo que tenho vivido aqui no Criciúma - destacou o jogador, que com o bom desempenho em 2021, entrou no radar de grandes equipes do futebol brasileiro.

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A campanha no Catarinense garantiu o Criciúma na Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior torneio de base do Brasil. Uma das apostas do Tigre para a Copinha de 2022, João Varolo projeta a disputa da competição.

- Disputar a Copa São Paulo é uma grande oportunidade, que vou buscar aproveitar da melhor forma. A nossa equipe chega muito bem após o Catarinense, e esperamos fazer uma boa campanha - concluiu.

A Copinha de 2022 acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro. Presente no grupo 7, sediado em Cravinhos, o Criciúma vai enfrentar Comercial-SP, Nova Iguaçu-RJ e Chapadinha-MA na primeira fase.