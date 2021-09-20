Após susto, Chapecó passa bem e se recupera no vestiário do Grêmio

Crédito: Chapecó sofreu um choque na etapa final (Lucas Uebel/Grêmio

O goleiro Gabriel Chapecó foi um dos personagens na vitória do Grêmio em cima do Flamengo, no Maracanã. Se na etapa inicial o arqueiro fez boas intervenções, na metade final precisou sair de campo e ser atendido na ambulância após choque com o companheiro Ruan.

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No lance, Chapecó saiu para cortar o cruzamento, mas na sequência foi de encontro ao zagueiro da própria equipe.

Ao entrarem em campo, os médicos perceberam a grave situação do jogador e ele precisou ser substituído por Brenno.