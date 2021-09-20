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futebol

Após susto, Chapecó passa bem e se recupera no vestiário do Grêmio

Arqueiro sofreu um choque com o companheiro de time Ruan e precisou deixar o campo durante a etapa final...
LanceNet

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Publicado em 

19 set 2021 às 23:03

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 23:03

Crédito: Chapecó sofreu um choque na etapa final (Lucas Uebel/Grêmio
O goleiro Gabriel Chapecó foi um dos personagens na vitória do Grêmio em cima do Flamengo, no Maracanã. Se na etapa inicial o arqueiro fez boas intervenções, na metade final precisou sair de campo e ser atendido na ambulância após choque com o companheiro Ruan.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
No lance, Chapecó saiu para cortar o cruzamento, mas na sequência foi de encontro ao zagueiro da própria equipe.
Ao entrarem em campo, os médicos perceberam a grave situação do jogador e ele precisou ser substituído por Brenno.
Apesar do susto, Chapecó está consciente e, de acordo com a assessoria do Tricolor, o atleta recebe todos os cuidados necessários.

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