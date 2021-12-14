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Após surto de Covid-19 no Manchester United, jogo contra o Brentford é adiado na Premier League

Partida aconteceria nesta terça-feira, mas não tem previsão para reagendamento. Jogo entre Tottenham e Burnley também foi adiado na última rodada...
LanceNet

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Publicado em 

14 dez 2021 às 09:19

Publicado em 14 de Dezembro de 2021 às 09:19

A partida entre Manchester United e Brentford, pela Premier League, foi adiada na noite da última segunda-feira. O jogo que iria acontecer nesta terça-feira não tem condições de ser realizado por conta de um surto de Covid-19 no elenco dos Diabos Vermelhos.Os Red Devils não informaram quantas pessoas entre jogadores e membros da comissão técnica que estão infectados com o coronavírus, mas afirmou que todos já estão seguindo o protocolo de isolamento social determinado pela Premier League.
> Veja a tabela da Premier League
Além desta partida, o duelo entre Tottenham e Burnley, que aconteceria no último final de semana, também teve que ser adiado por conta do surto de Covid-19 no elenco dos Spurs. Nenhum dos dois jogos possui uma data definida para que sejam realizados.
O Manchester United vive um bom momento no Campeonato Inglês após um início irregular. A equipe conseguiu obter uma série de três vitórias consecutivas e ocupa a 5ª colocação. A princípio, os Red Devils voltam aos gramados no próximo dia 18 de dezembro para encarar o Brighton.
Crédito: ManchesterUnitedsofrecomsurtodeCovid-19noelenco(Foto:OLISCARFF/AFP

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