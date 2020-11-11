Após surto de Covid-19 na Roma, Mkhitaryan é afastado da seleção armênia

Henrikh Mkhitaryan não estará presente nos próximos dois jogos da seleção armênia. Em nota oficial, a federação informou que o jogador foi afastado após surto de Covid-19 no elenco da Roma.Edin Dzeko foi o primeiro a testar positivo no elenco da equipe italiana. Logo depois, Lorenzo Pellegrini, Davide Santon, Federico Fazio e Marash Kumbulla também contraíram o Covid-19.