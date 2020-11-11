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Após surto de Covid-19 na Roma, Mkhitaryan é afastado da seleção armênia

Meio-campista do clube italiano não disputará os próximos dois jogos pelo seu país...
LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 14:10

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:10

Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
Henrikh Mkhitaryan não estará presente nos próximos dois jogos da seleção armênia. Em nota oficial, a federação informou que o jogador foi afastado após surto de Covid-19 no elenco da Roma.Edin Dzeko foi o primeiro a testar positivo no elenco da equipe italiana. Logo depois, Lorenzo Pellegrini, Davide Santon, Federico Fazio e Marash Kumbulla também contraíram o Covid-19.
Para respeitar o protocolo, Mkhitaryan não estará em campo nas duas últimas partidas da Armênia na fase de grupos da Liga das Nações. No domingo (15), contra a Geórgia e na quarta (18), contra a Macedônia do Norte.

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