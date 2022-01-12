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futebol

Após surto de Covid-19, elenco do Vitória retoma os treinos

Leão está de olho na estreia do campeonato estadual marcada para o próximo domingo...
LanceNet

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Publicado em 

12 jan 2022 às 11:49

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 11:49

O 2022 do Vitória começou tumultuado. Após um surto de Covid-19 que pegou atletas e membros da comissão técnica, o Leão chegou a suspender as atividades na Toca do Leão.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Porém, os atletas voltaram ao trabalho na tarde da última terça-feira e realizaram um treino de bola parada e atividade física.
Nesta quarta-feira, a programação consta um treino contra o time sub-20. O jogo será um testa para o técnico Dado Cavalcanti treinar o time para a estreia do estadual.
Calendário
O primeiro jogo do Vitória na temporada será domingo, quando a equipe mede forças contra o Juazeiro, no Barradão.
Crédito: VitóriatrabalhanaTocadoLeão(Divulgação/Instagram/Vitória

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