Após surto de Covid-19, elenco do Vitória retoma os treinos

O 2022 do Vitória começou tumultuado. Após um surto de Covid-19 que pegou atletas e membros da comissão técnica, o Leão chegou a suspender as atividades na Toca do Leão.

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Porém, os atletas voltaram ao trabalho na tarde da última terça-feira e realizaram um treino de bola parada e atividade física.

Nesta quarta-feira, a programação consta um treino contra o time sub-20. O jogo será um testa para o técnico Dado Cavalcanti treinar o time para a estreia do estadual.

Calendário

O primeiro jogo do Vitória na temporada será domingo, quando a equipe mede forças contra o Juazeiro, no Barradão.