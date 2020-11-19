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Após surto de Covid-19 e festa da comissão técnica, vice do Galo pede 'respeito' e 'pensamento no coletivo'

Lásaro Cândido se posicionou em sua conta no Twitter sobre os últimos acontecimentos no Atlético-MG, que vive um surto de coronavírus...
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Publicado em 

19 nov 2020 às 18:21

Publicado em 19 de Novembro de 2020 às 18:21

Crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press
O surto de COVID-19, que atingiu pelo menos 25 pessoas que trabalham no Atlético-MG e a festa promovida por membros da comissão técnica geraram uma declaração forte do vice-presidente do clube, Lásaro Cândido, que cobrou consciência de todos e "pensamento no coletivo". -Chutes, reza... Ontem(se referindo ao jogo com o Furacão) nada resolveu! Vida que segue! Tive contato com pelo menos um dos infectados, mas mantendo o distanciamento e sempre com máscara. Não tenho nenhum sintoma e o primeiro teste deu negativo. Quem trabalha no futebol, em tempos de pandemia, tem que pensar no coletivo. Respeito!-postou o dirigente em sua conta no no Twitter. Contudo, não há nenhuma confirmação de que o surto de coronavírus tenha se originado da festa promovida pelo auxiliar de Sampaoli. Até o momento, o Galo registrou 25 ocorrências de Covid-19, entre atletas e profissionais do clube. São eles: Jorge Sampaoli, Gabriel Andreata; Jorge Desio; o preparador físico Pablo Fernandez; o auxiliar de preparação física Marcos Fernandez; o treinador de goleiros Danilo Minutti e o analista de desempenho Frederico Fortes. Também foram contaminados, o diretor de comunicação Domênico Bhering, Carlos Desio, elo entre os profissionais e o time B, Victor, Guga, Alan, Alan Franco, e Vargas.

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