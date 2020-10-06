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futebol

Após sucesso no Al Wehda, zagueiro Renato Chaves acerta com o Al Batin

Zagueiro foi fundamental na campanha que colocou o Al Wehda na disputa da Liga dos Campeões da Ásia...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 out 2020 às 18:51

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 18:51

Crédito: Renato Chaves assinou com clube recém promovido da segunda divisão saudita (Divulgação
O zagueiro Renato Chaves está mudando de clube na Arábia Saudita. Após ser o pilar defensivo da equipe do Al Wehda, o ex-jogador de Fluminense e Corinthians acertou um vínculo de dois anos com o Al Batin, que foi o campeão da segunda divisão saudita.Respeitado pelo comando do clube e pelos torcedores do Al Wehda, Renato deixa a equipe após dois anos em uma negociação de cerca de 1 milhão de dólares. Chaves lembrou que vai viver situação semelhante ao seu primeiro ano no país árabe.
- Assim que deixei o Brasil, aceitei o desafio de vir para Arábia Saudita para defender um clube que havia sido recém-promovido. Dois anos se passaram e com a ajuda de todos os companheiros, conseguimos colocar o time classificado para a Liga dos Campeões da Ásia, feito inédito na história do clube. Agora vivo a mesma situação. O Al Batin está fazendo um grande investimento para disputar a Liga. Estou muito feliz e motivado - disse o defensor.
Renato já se prepara para ajudar o time na estreia da liga saudita. Sua equipe entra em campo no próximo dia 18 e terá pela frente um dos times mais tradicionais do país, o Al Ahli.

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