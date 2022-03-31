Após sucesso na Arábia Saudita, Muralha fala sobre histórico de boas partidas no país

Após defender as cores do Al-Qadisiya, o volante Muralha, ex-Flamengo, falou sobre as quase cem partidas que fez no futebol da Arábia Saudita nos últimos anos. Segundo o jogador, essa passagem no país foi uma das mais especiais da sua carreira.> Al Rihla: conheça a bola da Copa do Mundo do Qatar

- Defendi dois clubes importantes no futebol da Arábia Saudita e tive uma média de jogos muito boa. Pude estar em campo em quase todas as partidas. Cheguei próximo dos 100 jogos no país neste período e isso me deixa feliz. Foram anos de muito aprendizado e amadurecimento em minha carreira - disse o volante.

Ainda sem clube desde que saiu do Al-Qadisiya, o jogador falou, também, sobre a vontade de definir seu futuro.

- Estamos conversando e vamos definir isso em breve. O mais importante é que estou bem, trabalhando a parte física diariamente. Quero estar em um novo projeto o quanto antes - revelou.