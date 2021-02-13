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futebol

Após sonhar com a Libertadores, Ceará trabalha para segurar a Sul-Americana

Vozão saiu de campo sem vencer nos últimos três confrontos e caiu na tabela de classificação...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 17:00

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 17:00

Crédito: Stephan Eilert / Ceará SC
Após garantir uma vaga na elite do futebol nacional, o elenco do Ceará se mobilizou para buscar voos mais altos dentro do Brasileirão, porém o time não decolou como esperava.
+ Esquadrão montado! Veja o time LANCE! para a 36ª rodada no Cartola
Desde a vitória contra o Palmeiras, o Vozão já disputou três partidas e obteve resultados negativos, com duas derrotas e um empate. Apesar de ficar na igualdade com o São Paulo fora de casa, o placar de 1 a 1 terminou de forma amarga por levar um gol nos acréscimos.
Diante da falta de desempenho, a equipe despencou na tabela e aparece na 12ª colocação, justamente a posição que fica com a última vaga da Copa Sul-Americana.
Com três rodadas pela frente, o Ceará aparece com 46 pontos, mesmo desempenho do Atlético-GO. Se não quiser perder uma vaga no torneio continental, o time de Guto Ferreira precisa somar pontos e planejar um 2021 internacional.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Calendário
O primeiro desafio é o Fluminense. Na Arena Castelão, o Alvinegro quer espantar a má fase e derrotar o Tricolor. Na sequência, o Ceará fecha a sua participação contra o Coritiba e Botafogo.

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