Após sondagem de clube dos Emirados, Guilherme foca em recuperação na Arábia

Crédito: Divulgação/Al-Faisaly

Artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 quando vestia a camisa do Sport, Guilherme segue em boa fase na carreira atuando pelo Al-Faisaly, da Arábia Saudita. Poucos dias após completar um ano pelo clube, o camisa 11 recebeu uma sondagem do Al-Wahda, dos Emirados Árabes. A negociação, porém, não se concretizou.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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Peça fundamental do esquema da equipe do técnico Péricles Chamusca, Guilherme, que vem sendo titular, viu com bons olhos a recusa do Al-Faisaly em negociá-lo com o clube árabe.

- Essa sondagem me deixou ainda mais confiante naquilo que posso render e ajudar a minha equipe. Eles não viriam atrás de mim se não soubessem da minha qualidade e do que posso proporcionar pra um time dentro de campo. A negociação não aconteceu, o Al Faisaly não me liberou e isso também mostrou minha importância aqui, então vejo com bons olhos num todo. Mas quem sabe um dia eu venha vestir a camisa do Al-Wahda - disse Guilherme.Apesar da boa fase individual, o Al-Faisaly tem lutado na parte de baixo da tabela da liga saudita nessa temporada. Sobre isso, Guilherme acredita que o clube pode se recuperar já a partir da próxima partida.

- Nosso momento não é dos melhores, não estamos conseguindo as vitórias com frequência e isso tem nos incomodado. Acredito que temos feitos bons jogos , mesmo com uma sequência de jogos sem vencer. Seguir trabalhando e melhorando treino a treino e acreditar que logo as vitórias vão vir - disse o atacante, completando: