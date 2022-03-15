Após sofrer um mal súbito, Eriksen volta a ser convocado pela seleção da Dinamarca

O técnico Kasper Hjulmand anunciou nesta terça-feira a convocação da seleção da Dinamarca, já classificada para a Copa do Qatar, para a disputa de dois amistosos contra Holanda e Sérvia. O grande destaque vai para a volta de Christian Eriksen, que se recuperou de um mal súbito sofrido na Eurocopa de 2020.> Investigação de emissora britânica revela acordos de corrupção de Abramovich, dono do Chelsea

Eriksen sofreu uma parada cardiorrespiratória na partida contra a Finlândia, pela fase de grupos da competição. O meia precisou passar por uma cirurgia para colocar um desfibrilador interno.

Por conta dessa cirurgia, Eriksen teve que rescindir seu contrato com a Inter de Milão e procurar um novo clube. Isto porque a liga italiana não permitia algum atleta atuar com um desfibrilador. Porém, em janeiro deste ano, o dinamarquês acertou com o Brentford, da Inglaterra.

Os amistosos estão marcados para o fim do mês de março. O segundo jogo, contra a Sérvia, no dia 29, está previsto para acontecer no Estádio Parken, no mesmo lugar em que o jogador sofreu o mal súbito.