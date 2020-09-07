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Após sete meses, Reus volta a entrar em campo pelo Borussia; Reinier também é titular em amistoso

Capitão alemão não atuava desde fevereiro por conta de uma lesão e marcou gol que abriu a vitória nesta segunda-feira. Reinier jogou o primeiro tempo e foi substituído...

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 14:31

LanceNet

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Publicado em 

07 set 2020 às 14:31
Crédito: Divulgação / Site oficial do Borussia Dortmund
O Borussia Dortmund teve duas caras novas no último teste de pré-temporada. Nesta segunda-feira, os Aurinegros enfrentaram o Sparta Rotterdam, da Holanda, em um amistoso no centro de treinamento do clube e venceram por 2 a 1.A primeira cara nova, que não é tão nova assim, foi o meia Marco Reus, que não atuava desde o dia 4 de fevereiro. Na ocasião, o Borussia Dortmund perdeu para o Werder Bremen pela Copa da Alemanha e o capitão se lesionou. Nesta segunda, a volta foi em grande estilo. Reus foi quem abriu o placar.

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