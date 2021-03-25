Após serem afastados por Covid-19, Galeano e Diego Costa voltam aos treinos no São Paulo

CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA ATUALIZADA!A dupla acabou ficando de fora da partida contra o Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o São Paulo foi derrotado por 2 a 1, fora de casa. Devido ao avanço da pandemia no Estado, o estadual foi paralisado, com previsão de retorno para o próximo dia 30. Diego foi um dos infectados do São Paulo na primeira semana deste mês. Além dele, testaram positivo os laterais Wellington e Léo. Com o seu retorno e também de Galeano, o técnico Hernán Crespo tem praticamente todos os jogadores à disposição para seguir os trabalhos no CT da Barra Funda.