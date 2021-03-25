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Após serem afastados por Covid-19, Galeano e Diego Costa voltam aos treinos no São Paulo

Atacante e zagueiro estavam fora dos treinamentos no Tricolor em decorrência da doença. Paraguaio não foi infectado, mas por morar junto com o defensor, cumpriu isolamento...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 12:18

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 12:18
Crédito: Reprodução/Twitter/São Paulo
O treino desta quinta-feira (25) foi de novidades no São Paulo. O zagueiro Diego Costa e o atacante Galeano voltaram aos treinamentos com o grupo após cumprirem isolamento por conta da Covid-19.
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Quem testou positivo nos exames realizados pelo Tricolor foi o defensor, no último dia 12 de março. No entanto, por morar com Diego, o atacante paraguaio também acabou cumprindo o período de isolamento.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO PAULISTA ATUALIZADA!A dupla acabou ficando de fora da partida contra o Novorizontino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na ocasião, o São Paulo foi derrotado por 2 a 1, fora de casa. Devido ao avanço da pandemia no Estado, o estadual foi paralisado, com previsão de retorno para o próximo dia 30. Diego foi um dos infectados do São Paulo na primeira semana deste mês. Além dele, testaram positivo os laterais Wellington e Léo. Com o seu retorno e também de Galeano, o técnico Hernán Crespo tem praticamente todos os jogadores à disposição para seguir os trabalhos no CT da Barra Funda.

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