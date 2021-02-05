Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após ser vendido, Brenner não treina no São Paulo; Volpi sente dores e fica no Reffis
Após ser vendido, Brenner não treina no São Paulo; Volpi sente dores e fica no Reffis

LanceNet

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 17:54

Crédito: Reprodução/Twitter @SaoPauloFC
O atacante Brenner não esteve presente no treino do São Paulo desta sexta-feira (5), no CT da Barrafunda, após ser vendido pelo clube para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos. A equipe entra em campo na próxima quarta-feira (10) para enfrentar o Ceará, no Morumbi.Em momento conturbado, São Paulo desce na tabela! Confira a colocação!
O atacante de 21 anos também ficou fora do treino de quinta-feira (4) por causa da negociação, que já estava acontecendo. A saída do atleta foi um pedido do próprio atacante à diretoria do São Paulo.Outro jogador que não esteve presente nos trabalhos no gramado do CT foi o goleiro Tiago Volpi, cuja permanência no clube foi alvo de especulações nos últimos dias, após rumores de que o atleta pediu para sair. De acordo com informação do Globo Esporte, a assessoria de imprensa do goleiro diz que os rumores não procedem. O motivo da ausência de Volpi nos treinos é uma dor na lombar por ter pegado peso. Dessa forma, ele trabalhou internamente, ficando no Reffis, mas deve enfrentar o Ceará. O São Paulo, que no momento busca um novo treinador, não vence há 7 partidas e tenta voltar aos caminhos do sucesso no Brasileirão. O clube recebe o Ceará, na quarta-feira, às 21h, no Morumbi.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados