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Após ser pai mais uma vez, Heberty busca bater recorde histórico no futebol tailandês

Atacante do Bangkok United volta o seu foco para o tão sonhado recorde da artilharia histórica da Liga Tailandesa...
LanceNet

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Publicado em 

27 dez 2021 às 19:06

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 19:06

Após passar o Natal com a família reforçada - acabou de ser pai de uma menina -, o atacante do Bangkok United Heberty volta o seu foco para o tão sonhado recorde da artilharia histórica da Liga Tailandesa de futebol. Restando dois gols para empatar e três para assumir a liderança, o paulista fala de sua ansiedade em relação ao feito.
- Creio que seja natural sonhar com esse momento. Quantos brasileiros no mundo tem essa honra? Será um dos dias mais importantes da minha carreira e que guardarei com imenso carinho - disse.
O próximo jogo do clube de Heberty será no próximo dia 9, contra o Thai Port, fora de casa, pela 16ª rodada da liga. Sobre a possibilidade de atingir o seu objetivo já nesta partida, o brasileiro é cauteloso, mas não descarta por inteiro a hipótese.
- Sempre entro em campo buscando fazer gols para ajudar a minha equipe. Marcar três vezes não é impossível, mas também não é comum. Jogarei almejando em primeiro lugar vencer, o resto será consequência - concluiu.
Crédito: HebertypassouoNatalcomafamílianoBrasileagorasonhacomartilharia(Foto:Divulgação/assessoriadojogador

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