Após ser pai mais uma vez, Heberty busca bater recorde histórico no futebol tailandês

Após passar o Natal com a família reforçada - acabou de ser pai de uma menina -, o atacante do Bangkok United Heberty volta o seu foco para o tão sonhado recorde da artilharia histórica da Liga Tailandesa de futebol. Restando dois gols para empatar e três para assumir a liderança, o paulista fala de sua ansiedade em relação ao feito.

- Creio que seja natural sonhar com esse momento. Quantos brasileiros no mundo tem essa honra? Será um dos dias mais importantes da minha carreira e que guardarei com imenso carinho - disse.

O próximo jogo do clube de Heberty será no próximo dia 9, contra o Thai Port, fora de casa, pela 16ª rodada da liga. Sobre a possibilidade de atingir o seu objetivo já nesta partida, o brasileiro é cauteloso, mas não descarta por inteiro a hipótese.

- Sempre entro em campo buscando fazer gols para ajudar a minha equipe. Marcar três vezes não é impossível, mas também não é comum. Jogarei almejando em primeiro lugar vencer, o resto será consequência - concluiu.