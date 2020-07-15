Após ser nomeado embaixador do Goytacaz, Bebeto afirma: 'Vim para ser campeão'

O Goytacaz surpreendeu a todos ao anunciar o ex-jogador tetracampeão Bebeto como embaixador. O clube iniciou processos de profissionalização e reestruturação, que tem como objetivo voltar a figurar nas cabeças do futebol carioca e também no cenário nacional. Bebeto terá papel institucional perante ao clube e também levará toda a sua experiência da sua trajetória vitoriosa.
- É motivo de muito orgulho. Não pensei duas vezes quando recebi o convite. Tenho um carinho muito grande pelo Goytacaz. Espero contribuir nessa missão e passar toda a minha vivência no futebol. Vim para ser campeão e acredito muito nesse projeto. Poucos sabem, mas o Goyta tem a quinta maior torcida do Estado do Rio. Uma torcida engajada, apaixonada e que vai nos empurrar nesse desafio - afirma Bebeto.
Como medidas efetivas, o clube apresentou nessa semana o seu novo uniforme para a temporada, além de anunciar o programa de Sócio-Torcedor. A grande cartada da diretoria é de buscar novas receitas para montar um time competitivo e avançar ainda mais no processo de reestruturação. O CEO do Goytacaz, Daniel Coelho, contextualiza o atual momento do clube.
- Temos algumas frentes a serem trabalhadas, mas já conseguimos avanços significativos em diversos pontos. Estamos finalizando nesse momento uma série de reformas no Aryzão. O torcedor precisa voltar a ter o senso de pertencimento e, principalmente, orgulho. Estamos profissionalizando o clube, criando processos, atraindo novos parceiros, com o objetivo de colocar um time em campo que represente a grandeza dessa Instituição - finalizou Daniel Coelho.
Os torcedores do Goyta se mostram empolgados nas redes sociais com o ressurgimento do clube. E o sentimento do presidente Dartagnan Fernandes não é diferente. No entanto, o dirigente conta desafios que foram enfrentados e se mostra, além de emocionado, otimista com o futuro.
- O Goyta começa a dar passos largos para voltar a ser uma potência do futebol. Pouca gente sabe, mas a minha história no clube começou em 2002 e, depois de um tempo me tornei benemérito em um dos piores momentos da nossa Instituição. Eu vi ali que não poderia ficar de braços cruzados assistindo o time que tanto amo afundar. Em 2015, houve um fato que me marcou bastante e acabou se tornando crucial para o resultado que estamos tendo hoje. Conselheiros e diretores promoveram uma assembleia para formalizar um movimento visando entregar o clube ao Ministério Público por não acreditarem que o Goyta possuía condições de sair daquela situação devido a gestões passadas que foram maléficas. Naquele mesmo dia, eu formalizei um pedido contrariando tal decisão e mostrei que ainda existiam pessoas com vontade, carinho, capacidade e desejo de reconstruir o Goyta através de um novo modelo de gestão. Assumi essa responsabilidade e demos início a um movimento que ficará marcado na história do clube. É com muita emoção que eu afirmo, o Goyta voltou! - disse o presidente Dartagnan Fernandes.