Após ser nomeado embaixador do Goytacaz, Bebeto afirma: 'Vim para ser campeão'

Crédito: Divulgação/Goytacaz

O Goytacaz surpreendeu a todos ao anunciar o ex-jogador tetracampeão Bebeto como embaixador. O clube iniciou processos de profissionalização e reestruturação, que tem como objetivo voltar a figurar nas cabeças do futebol carioca e também no cenário nacional. Bebeto terá papel institucional perante ao clube e também levará toda a sua experiência da sua trajetória vitoriosa.

- É motivo de muito orgulho. Não pensei duas vezes quando recebi o convite. Tenho um carinho muito grande pelo Goytacaz. Espero contribuir nessa missão e passar toda a minha vivência no futebol. Vim para ser campeão e acredito muito nesse projeto. Poucos sabem, mas o Goyta tem a quinta maior torcida do Estado do Rio. Uma torcida engajada, apaixonada e que vai nos empurrar nesse desafio - afirma Bebeto.

Como medidas efetivas, o clube apresentou nessa semana o seu novo uniforme para a temporada, além de anunciar o programa de Sócio-Torcedor. A grande cartada da diretoria é de buscar novas receitas para montar um time competitivo e avançar ainda mais no processo de reestruturação. O CEO do Goytacaz, Daniel Coelho, contextualiza o atual momento do clube.

- Temos algumas frentes a serem trabalhadas, mas já conseguimos avanços significativos em diversos pontos. Estamos finalizando nesse momento uma série de reformas no Aryzão. O torcedor precisa voltar a ter o senso de pertencimento e, principalmente, orgulho. Estamos profissionalizando o clube, criando processos, atraindo novos parceiros, com o objetivo de colocar um time em campo que represente a grandeza dessa Instituição - finalizou Daniel Coelho.

Os torcedores do Goyta se mostram empolgados nas redes sociais com o ressurgimento do clube. E o sentimento do presidente Dartagnan Fernandes não é diferente. No entanto, o dirigente conta desafios que foram enfrentados e se mostra, além de emocionado, otimista com o futuro.