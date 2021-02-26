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Após ser interino do São Paulo, Vizolli fará elo da base com o profissional

Treinador comandou o time na reta final do Brasileirão e conseguiu a classificação à fase de grupos da Libertadores. Ele ajudará Crespo para a captação de jovens promessas do clube...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 13:48

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 13:48
Crédito: Reprodução/São Paulo
Técnico interino do São Paulo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Marcos Vizolli deixará a comissão técnica do time principal para ser o elo de ligação entre a base e o elenco profissional do Tricolor, auxiliando o novo treinador, Hernán Crespo, na captação de promessas de Cotia que possam auxiliar a equipe.
Com experiência no comando técnico das categorias inferiores, Vizolli vai ajudar o diretor-executivo da base, Marcos Biasotto e dar informações para o Crespo e os o integrantes do departamento de futebol sobre os jovens, além de auxiliar na transição ao time principal. A base, inclusive, será de extrema importância para o São Paulo na temporada que se inicia no próximo domingo (28), diante do Botafogo-SP, às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. Com um orçamento enxuto para a contratação de jogadores, Crespo deve usar os talentos de Cotia.
Na última temporada, Luan, Igor Gomes, Gabriel Sara e Brenner, este último vendido ao FC Cincinnati, foram titulares e peças importantes nas competições. Diego Costa também foi aproveitado e Wellington foi titular diante do Flamengo, na vitória que garantiu o Tricolor na fase de grupos da Libertadores. Logo após a partida, o presidente do São Paulo, Julio Casares, fez questão de cumprimentar Marcos Vizolli e agradecer o trabalho feito nessa reta final do Brasileirão. No comando da equipe, o interino fez cinco partidas, com duas vitórias (Grêmio e Flamengo), dois empates (Ceará e Palmeiras) e uma derrota (Botafogo).

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