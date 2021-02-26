Após ser interino do São Paulo, Vizolli fará elo da base com o profissional

Crédito: Reprodução/São Paulo

Técnico interino do São Paulo nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, Marcos Vizolli deixará a comissão técnica do time principal para ser o elo de ligação entre a base e o elenco profissional do Tricolor, auxiliando o novo treinador, Hernán Crespo, na captação de promessas de Cotia que possam auxiliar a equipe.

Com experiência no comando técnico das categorias inferiores, Vizolli vai ajudar o diretor-executivo da base, Marcos Biasotto e dar informações para o Crespo e os o integrantes do departamento de futebol sobre os jovens, além de auxiliar na transição ao time principal. A base, inclusive, será de extrema importância para o São Paulo na temporada que se inicia no próximo domingo (28), diante do Botafogo-SP, às 19h, no Morumbi, pela 1ª rodada do Campeonato Paulista. Com um orçamento enxuto para a contratação de jogadores, Crespo deve usar os talentos de Cotia.