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Após ser escalado como titular por Crespo pela primeira vez, Hernanes busca mais minutos em campo

O meia começou o jogo e foi capitão contra o Sporting Cristal, o veterano espera ganhar cada vez mais oportunidades e tem cláusula de renovação automática como possibilidade...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 08:00
Crédito: Divulgação/Conmebol
Na partida da última terça-feira (25), contra o Sporting Cristal, do Peru, o São Paulo teve um personagem importante em campo. O meia e ídolo Hernanes atuou como titular pela primeira vez sob o comando de Crespo na vitória por 3 a 0 e foi um dos destaques da partida.VEJA A TABELA E SIMULE OS JOGOS DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!
Jogando como capitão, Hernanes esteve em campo até os 12 minutos do segundo tempo. Neste tempo, o meia foi o principal jogador da criação ofensiva do time e foi, inclusive, o autor da assistência do primeiro gol, cruzando a bola precisamente em um escanteio para o cabeceio de Bruno Alves.
O meia foi um dos destaques do Tricolor na partida e, como característico, arriscou bons chutes de fora da área e participou bem da marcação na saída de bola do time peruano. No segundo tempo, porém, foi substituído por Galeano e, ao sair de campo, chutou uma garrafa d’água.Depois da saída de Hernanes, o São Paulo marcou outros dois gols, com Rojas e Vitor Bueno, encerrando a partida em 3 a 0 para o Tricolor.
De volta ao time após se recuperar de lesão, Hernanes busca, agora, ganhar cada vez mais minutos em campo. Dependendo do número de jogos que o meia seja escalado como titular, será feita a renovação automática de seu contrato.
Atualmente, o meia possui compromisso com o São Paulo até o final da temporada de 2021. Uma das cláusulas do vínculo prevê a renovação automática caso o atleta seja titular em 60% das partidas disputadas pelo clube desde o dia 1º de janeiro até o dia 15 de dezembro.O cenário, porém, é muito improvável, pois Hernanes precisaria de mais de 50 atuações na temporada (caso o time chegue em todas as finais incluindo o mundial).
Caso a porcentagem seja alcançada, o meia deve informar o São Paulo até o dia 20 de dezembro que deseja seguir no clube.

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