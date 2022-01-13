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Após ser eleito o melhor lateral-esquerdo da Finlândia, Murilo Henrique chega ao maior clube do país

Defensor brasileiro comentou sobre a expectativa de disputa a primeira Champions League da carreira com o HJK; lateral se apresentou ao novo clube após férias no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

13 jan 2022 às 17:02

Publicado em 13 de Janeiro de 2022 às 17:02

Eleito melhor lateral-esquerdo da última temporada no Futebol Finlandês,atuando pelo SJK, Murilo Henrique se apresentou nesta semana ao HJK, atualcampeão nacional. O defensor, que foi anunciado pelo clube no final de 2021, retornou das férias no Brasil, se prepara para o início da temporada europeia e vive expectativa de disputar a primeira Champions League da carreira.- Chego ao HJK com grande expectativa. Eu brinco com a comparação de quecheguei ao Flamengo da Finlândia. O time tem uma expressão enorme aqui noPaís. A temporada passada foi a melhor da minha carreira e isso fez com queeu chegasse até aqui. O calendário de 2022 está recheado e espero seguir omesmo ritmo de 2021. A disputa da Champions League era um sonho que eugostaria de realizar e estou cada dia mais próximo de fazer este desejo setornar realidade. Agora é trabalhar para fazer com que isso se transforme emgrandes conquistas - disse o lateral-esquerdo de 26 anos.
Desde 2020 defendendo o SJK, Murilo Henrique foi um dos destaques nacampanha do terceiro lugar da equipe no Campeonato Finlandês da últimatemporada. Durante os 27 jogos que disputou em 2021, o capixaba atuou comoala, apoiando o sistema ofensivo. Assim, conseguiu contribuir com um gol enove assistências na competição.
O calendário da próxima Champions League ainda não foi divulgado. Assim, oHJK estreia na temporada pela Copa da Liga Finlandesa, competiçãodisputada entre os clubes que atuam no Campeonato Finlandês. O atualcampeão nacional enfrenta o Mariehamn, no dia 05 de fevereiro.
- Fiquei impressionado com a estrutura que o clube oferece aos seusfuncionários. Com toda certeza, isso faz com que a instituição se destaque nopaís a cada ano que passa. A infraestrutura e a grande administração fazemtotal diferença nos resultados dentro de campo - afirmou o defensor.Apesar de ter começado a carreira no Sub-17 do São Francisco do Conde em2012, Murilo Henrique se profissionalizou em Portugal, defendendo a equipe Bdo Varzim, em 2014. Após o processo de profissionalização, retornou ao Brasilpara defender Linhares e Rio Branco (AC), entre 2015 e 2016. Ainda em 2016,voltou à Europa, desta vez para atuar no Areas, da Espanha. Antes de chegarao SJK, defendeu Rio Ave B, de Portugal, e Ourense, equipe tambémcastelhana, entre 2016 e 2019.
Crédito: Foto:Reprodução

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