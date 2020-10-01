futebol

Após ser cortado por Covid-19, Pogba volta a ser convocado pela França

Meia havia positivo para o novo coronavírus no fim de agosto e ficou de
fora das vitórias da França sobre a Suécia e Croácia...

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 10:58

LanceNet

Crédito: Franck Fife / AFP
Nesta quinta-feira, o técnico Didier Deschamps anunciou a lista de 24 jogadores convocados para seleção da França. Após ser cortado da última convocação por ter testado positivo para Covid-19, Pogba retorna ao grupo.
Pogba testou positivo para o novo coronavírus no fim de agosto. O meia ficou de fora das vitórias da França sobre a Suécia e Croácia, nas primeiras rodadas da Liga das Nações.
O último jogo de Pogba pela seleção francesa foi em junho de 2019, na vitória por 4 a 0 sobre Andorra.
Lista completa de convocados: Goleiros: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille) e Steve Mandanda (Marseille)
Defensores: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Presnel Kimpembe (PSG), Clément Lenglet (FC Barcelona), Benjamin Pavard (Bayern Munich), Dayot Upamecano (RB Leipzig) e Raphaël Varane (Real Madrid)
Meio-campistas: Eduardo Camavinga (Rennes), N'Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus Turin) e Corentin Tolisso (Bayern Munich)
Atacantes: Houssem Aouar (Lyon), Wissam Ben Yedder (Monaco), Kingsley Coman (Bayern Munich), Olivier Giroud (Chelsea), Antoine Griezmann (FC Barcelona), Anthony Martial (Manchester United) e Kylian Mbappé (PSG).

