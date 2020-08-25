Após ser considerado culpado pela Justiça da Grécia, Maguire é cortado da seleção inglesa

Após ser considerado culpado por três crimes pela Justiça da Grécia, Harry Maguire foi retirado da lista de convocados para a seleção da Inglaterra. O treinador Gareth Southgate revelou uma atualização após a condenação.

- Tendo em conta os acontecimentos desta noite, posso confirmar que retirei Harry Maguire da seleção inglesa para os jogos com a Islândia e a Dinamarca. Como disse hoje, reservei-me o direito de rever a situação. Depois de falar com o Manchester United e com o jogador, tomei esta decisão no melhor interesse de todas as partes e tendo em consideração o impacto nos nossos preparativos para a próxima semana - disse o treinador.