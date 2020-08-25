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futebol

Após ser considerado culpado pela Justiça da Grécia, Maguire é cortado da seleção inglesa

O treinador Gareth Southgate confirmou que o zagueiro do
Manchester United não estará nos jogos contra Islândia e a Dinamarca...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 16:17

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 16:17
Crédito: AFP
Após ser considerado culpado por três crimes pela Justiça da Grécia, Harry Maguire foi retirado da lista de convocados para a seleção da Inglaterra. O treinador Gareth Southgate revelou uma atualização após a condenação.
- Tendo em conta os acontecimentos desta noite, posso confirmar que retirei Harry Maguire da seleção inglesa para os jogos com a Islândia e a Dinamarca. Como disse hoje, reservei-me o direito de rever a situação. Depois de falar com o Manchester United e com o jogador, tomei esta decisão no melhor interesse de todas as partes e tendo em consideração o impacto nos nossos preparativos para a próxima semana - disse o treinador.
A convocação agora conta com 23 jogadores. Do Manchester United, Mason Greenwood, Dean Henderson e Marcus Rashford estão presentes.

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