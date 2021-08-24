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Após ser confirmado para a Copa Paulista, goleiro Luiz avalia preparação do São Caetano

Atleta tem 331 jogos pelo Azulão...

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 17:26

LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2021 às 17:26
Crédito: Divulgação/São Caetano
O São Caetano segue se preparando para a Copa Paulista e entre os nomes confirmados para a competição está o do goleiro Luiz. Ídolo da torcida do Azulão - ele tem 331 jogos com a camisa do clube - o atleta foi confirmado pela diretoria no começo do mês de agosto.
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Faltando menos de um mês para a estreia, o goleiro treina sob o comando do técnico Max Sandro e destacou a evolução do time.
- Nossa pré-temporada está sendo muito produtiva. A metodologia de trabalho do professor Max exige muita intensidade dos atletas e esse tempo para trabalhar e ajustar a equipe é fundamental. - disse Luiz.
VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃODurante esse período de preparação, o São Caetano tem feito alguns amistosos. Já enfrentou o Grêmio Mauaense, vencendo por 2 a 0, e no sábado (21), no estádio Anacleto Campanella, fez um jogo-treino contra o Sub-20, que disputa o Campeonato Paulista.
- Tivemos jogos-treinos onde colocamos em prática tudo que foi treinado e sabemos que podemos melhorar ainda mais para chegar na competição preparados para fazer bons jogos e consequentemente conseguir as vitórias. - falou o arqueiro Luiz.
O goleiro tem contrato com o São Caetano até maio de 2022, e comentou a situação do clube.
- O São Caetano hoje vive um novo momento com essa gestão e vem fazendo um ótimo trabalho visando recuperar o clube, que sofre com problemas financeiros. Acompanhando de perto vejo a alegria e a confiança de todos os funcionários no dia a dia. Acredito muito que em pouco tempo o São Caetano vai ser uma potência dentro do futebol nacional. - finalizou.

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