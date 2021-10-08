Após ser comprado, Newcastle busca contratação de Philippe Coutinho e mais dois reforços de peso

Crédito: Sara Gordon / Barcelona

Philippe Coutinho, Edinson Cavani e Gareth Bale podem ser reforços do Newcastle após a compra do clube inglês por um fundo de investimentos saudita, segundo a "talkSPORT". O novo bilionário da Premier League busca lutar por vagas em competições europeias.O centroavante uruguaio esteve em conversar com o Newcastle quando seu contrato com o Paris Saint-Germain estava próximo do fim. No entanto, o adiamento na aquisição do clube inglês por Mohammed bin Salman atrapalhou a negociação e o atleta acabou se transferindo para o Manchester United.

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No entanto, a chegada de Cristiano Ronaldo fez com que Cavani perdesse espaço nos Red Devils. E além do centroavante, o clube pode apostar em Coutinho e Bale, que já tiveram passagens bem sucedidas pela Premier League vestindo as camisas de Liverpool e Tottenham, respectivamente.

Apesar da animação dos torcedores, as primeiras contratações só poderão ocorrer na próxima janela de verão da Europa. Até lá, o Newcastle deverá lutar pela permanência na Premier League uma vez que ocupa a penúltima colocação na tabela de classificação após as sete primeiras rodadas.