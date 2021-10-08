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Após ser comprado, Newcastle busca contratação de Philippe Coutinho e mais dois reforços de peso

Novo bilionário da Premier League busca estar na briga por competições europeias e deve apostar em veteranos com o objetivo de alcançar os objetivos rapidamente...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 11:00

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 11:00

Crédito: Sara Gordon / Barcelona
Philippe Coutinho, Edinson Cavani e Gareth Bale podem ser reforços do Newcastle após a compra do clube inglês por um fundo de investimentos saudita, segundo a "talkSPORT". O novo bilionário da Premier League busca lutar por vagas em competições europeias.O centroavante uruguaio esteve em conversar com o Newcastle quando seu contrato com o Paris Saint-Germain estava próximo do fim. No entanto, o adiamento na aquisição do clube inglês por Mohammed bin Salman atrapalhou a negociação e o atleta acabou se transferindo para o Manchester United.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, a chegada de Cristiano Ronaldo fez com que Cavani perdesse espaço nos Red Devils. E além do centroavante, o clube pode apostar em Coutinho e Bale, que já tiveram passagens bem sucedidas pela Premier League vestindo as camisas de Liverpool e Tottenham, respectivamente.
Apesar da animação dos torcedores, as primeiras contratações só poderão ocorrer na próxima janela de verão da Europa. Até lá, o Newcastle deverá lutar pela permanência na Premier League uma vez que ocupa a penúltima colocação na tabela de classificação após as sete primeiras rodadas.
Para além dos reforços de peso que podem chegar em 2022, os sauditam também planejam remodelar a categoria de base com a construção de novas instalações e buscando se tornar uma referência na produção de talentos para o futebol.

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