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Após ser campeão no sub-20, Williams Bahia projeta sequência no profissional do Náutico

O lateral-direito de 20 anos de idade que estreou na temporada 2020 quer sequência para brigar por espaço no plantel de Hélio dos Anjos
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LanceNet

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Publicado em 

22 fev 2021 às 17:21

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 17:21

Crédito: Lateral fez três partidas no profissional na temporada 2020 (Divulgação/Náutico
A temporada de 2021 começa neste sábado (27) para o Náutico. Na rodada inicial do Campeonato Pernambucano, o Timbu recebe o Central, às 19h (de Brasília, no Estádio dos Aflitos.>Tabela da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2021Uma das revelações da base do time alvirrubro, o lateral-direito Williams Bahia anseia se afirmar no elenco principal após fazer a sua estreia como profissional na última edição do estadual.
- Tenho trabalhado bastante para que quando a oportunidade chegar eu entrar em campo dando sempre meu melhor. Sei que quando damos o nosso melhor obtemos o melhor resultado. Minha maior expectativa é entrar em campo, dar o meu máximo e somar pro melhor resultado pra equipe em todos os jogos - disse o jovem.
Williams Bahia soma três jogos na equipe profissional do Náutico e, durante o segundo semestre de 2020, integrou o elenco sub-20 nas campanhas campeãs do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, ambos da categoria júnior. Agora, em 2021, o defensor projeta uma sequência pelo time principal:
- Fico feliz em retornar ao elenco principal, tendo sempre como meta trabalhar firme para poder fazer o máximo de jogos me destacando na minha posição para a cada dia crescer profissionalmente.

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