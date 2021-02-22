Após ser campeão no sub-20, Williams Bahia projeta sequência no profissional do Náutico

Crédito: Lateral fez três partidas no profissional na temporada 2020 (Divulgação/Náutico

A temporada de 2021 começa neste sábado (27) para o Náutico. Na rodada inicial do Campeonato Pernambucano, o Timbu recebe o Central, às 19h (de Brasília, no Estádio dos Aflitos.>Tabela da primeira fase do Campeonato Pernambucano 2021Uma das revelações da base do time alvirrubro, o lateral-direito Williams Bahia anseia se afirmar no elenco principal após fazer a sua estreia como profissional na última edição do estadual.

- Tenho trabalhado bastante para que quando a oportunidade chegar eu entrar em campo dando sempre meu melhor. Sei que quando damos o nosso melhor obtemos o melhor resultado. Minha maior expectativa é entrar em campo, dar o meu máximo e somar pro melhor resultado pra equipe em todos os jogos - disse o jovem.

Williams Bahia soma três jogos na equipe profissional do Náutico e, durante o segundo semestre de 2020, integrou o elenco sub-20 nas campanhas campeãs do Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, ambos da categoria júnior. Agora, em 2021, o defensor projeta uma sequência pelo time principal: