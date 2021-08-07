Após ser campeão dos Jogos Olímpicos, Claudinho é anunciado pelo Zenit, da Rússia

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF

Campeão olímpico com a Seleção Brasileira neste sábado, o atacante Claudinho está de saída do Red Bull Bragantino. Após o jogo contra a Espanha, o Zenit, da Rússia, anunciou a contratação do atleta. Segundo o clube, o meia-atacante passará por exames nas próximas semanas antes da assinatura do contrato.

+ Veja a classificação final das OlimpíadasO Zenit não divulgou os valores da negociação, mas, de acordo com o portal "UOL", os russos pagarão 15 milhões de euros (R$ 92 milhões na cotação atual) para ficar com o atleta de 24 anos. Além deste valor fixo, a equipe paulista poderá receber um valor extra em metas atingidas pelo atleta.

No clube do leste europeu, Claudinho será companheiro de Malcom, herói da vitória sobre a Espanha ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 na prorrogação. Além dele, o lateral-esquerdo Douglas Santos e o volante Wendel serão os outros brasileiros que o jogador encontrará.

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