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Após ser campeão dos Jogos Olímpicos, Claudinho é anunciado pelo Zenit, da Rússia

Jogador de 24 anos é vendido por quase R$ 100 milhões para o clube do leste europeu, e será companheiro do também campeão olímpico Malcom. Atleta foi titular nas Olimpíadas...

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 13:43

LanceNet

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Publicado em 

07 ago 2021 às 13:43
Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Campeão olímpico com a Seleção Brasileira neste sábado, o atacante Claudinho está de saída do Red Bull Bragantino. Após o jogo contra a Espanha, o Zenit, da Rússia, anunciou a contratação do atleta. Segundo o clube, o meia-atacante passará por exames nas próximas semanas antes da assinatura do contrato.
+ Veja a classificação final das OlimpíadasO Zenit não divulgou os valores da negociação, mas, de acordo com o portal "UOL", os russos pagarão 15 milhões de euros (R$ 92 milhões na cotação atual) para ficar com o atleta de 24 anos. Além deste valor fixo, a equipe paulista poderá receber um valor extra em metas atingidas pelo atleta.
No clube do leste europeu, Claudinho será companheiro de Malcom, herói da vitória sobre a Espanha ao marcar o gol da vitória por 2 a 1 na prorrogação. Além dele, o lateral-esquerdo Douglas Santos e o volante Wendel serão os outros brasileiros que o jogador encontrará.
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- O Zenit espera que Claudinho, assim como Malcom, fortaleçam o meio de campo e o poder de ataque do Zenit após a saída de Sebastián Driussi, acrescente variabilidade e dinamismo à equipe - disse Alexander Medvedev, CEO do Zenit.

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