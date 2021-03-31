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futebol

Após ser apedrejado em ataque, ônibus do São Paulo é consertado

Anúncio foi feito pelo presidente Julio Casares em suas redes sociais. Veículo foi atacado antes da partida contra o Coritiba, no Morumbi, ainda pelo Campeonato Brasileiro de 2020...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 12:28
Crédito: Ônibus do São Paulo foi consertado após ser alvo de ataque (Paulo Pinto/saopaulofc.net
O ônibus do São Paulo já está pronto para voltar a transportar os jogadores do Tricolor. Segundo o presidente do clube, Julio Casares, o veículo foi consertado e deve estar à disposição para a próxima partida no Morumbi.
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O veículo foi alvo de ataque enquanto levava os jogadores para a partida contra o Coritiba, em janeiro deste ano, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020. O Tricolor empatou a partida por 1 a 1 e vinha sendo pressionado pelos maus resultados na reta final da competição.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Na ocasião, ninguém se feriu, mas os jogadores ficaram indignados e assustados. A Polícia Militar conseguiu identificar e prender 14 pessoas que participaram da emboscada.
- No intervalo da primeira reunião do dia, passo aqui para informar que após reparos necessários , o nosso ônibus já está pronto para transportar nossos craques - escreveu Casares em postagem nas redes sociais. Vale destacar que o São Paulo ainda não sabe quando usará o veículo novamente, visto que ainda não há uma previsão de volta do Campeonato Paulista devido a paralisação pela pandemia de Covid-19.

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