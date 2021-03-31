Após ser apedrejado em ataque, ônibus do São Paulo é consertado

Crédito: Ônibus do São Paulo foi consertado após ser alvo de ataque (Paulo Pinto/saopaulofc.net

O ônibus do São Paulo já está pronto para voltar a transportar os jogadores do Tricolor. Segundo o presidente do clube, Julio Casares, o veículo foi consertado e deve estar à disposição para a próxima partida no Morumbi.

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O veículo foi alvo de ataque enquanto levava os jogadores para a partida contra o Coritiba, em janeiro deste ano, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2020. O Tricolor empatou a partida por 1 a 1 e vinha sendo pressionado pelos maus resultados na reta final da competição.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 Na ocasião, ninguém se feriu, mas os jogadores ficaram indignados e assustados. A Polícia Militar conseguiu identificar e prender 14 pessoas que participaram da emboscada.