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futebol

Após ser alvo do futebol japonês, Vitor Bueno tem futuro incerto no São Paulo

Jogador foi sondado por equipe japonesa na última semana, mas negociação não evoluiu. Camisa 12 sofre com desconfiança da torcida e ainda não engrenou com a camisa do clube...
LanceNet

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Publicado em 

04 jan 2022 às 07:00

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 07:00

O atacante Vitor Bueno está com futuro incerto no São Paulo. Após ser alvo do futebol japonês na última semana, como noticiou o 'GOAL', o jogador ainda não sabe se permanecerá no Tricolor ou mudará de ares para a próxima temporada. Além da equipe japonesa, o Ceará também havia mostrado interesse na negociação do jogador, mas a negociação não avançou. A diretoria do São Paulo busca enxugar a folha salarial do elenco e principalmente mudar o perfil do time, visto como 'muito calado' pela comissão técnica, capitaneada por Rogério Ceni.
Alvo de críticas dos torcedores, Vitor Bueno ainda não conseguiu engrenar vestindo a camisa do São Paulo. Desde que chegou, em 2019, já foram 121 jogos disputados com 16 gols marcados. Nesta temporada, Bueno jogou 36 partidas e marcou seis gols.Por enquanto, o jogador se reapresentará juntamente com os seus companheiros no próximo dia 10. Resta saber se haverá alguma proposta pelo jogador, que tem contrato até dezembro de 2023.
Crédito: VitorBuenotemfuturoincertonoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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