Após ser alvo do futebol japonês, Vitor Bueno tem futuro incerto no São Paulo

O atacante Vitor Bueno está com futuro incerto no São Paulo. Após ser alvo do futebol japonês na última semana, como noticiou o 'GOAL', o jogador ainda não sabe se permanecerá no Tricolor ou mudará de ares para a próxima temporada. Além da equipe japonesa, o Ceará também havia mostrado interesse na negociação do jogador, mas a negociação não avançou. A diretoria do São Paulo busca enxugar a folha salarial do elenco e principalmente mudar o perfil do time, visto como 'muito calado' pela comissão técnica, capitaneada por Rogério Ceni.