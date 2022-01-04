Após ser alvo do futebol japonês, Vitor Bueno tem futuro incerto no São Paulo

O atacante Vitor Bueno está com futuro incerto no São Paulo. Após ser alvo do futebol japonês na última semana, como noticiou o 'GOAL', o jogador ainda não sabe se permanecerá no Tricolor ou mudará de ares para a próxima temporada. Além da equipe japonesa, o Ceará também havia mostrado interesse na negociação do jogador, mas a negociação não avançou. A diretoria do São Paulo busca enxugar a folha salarial do elenco e principalmente mudar o perfil do time, visto como 'muito calado' pela comissão técnica, capitaneada por Rogério Ceni.
Alvo de críticas dos torcedores, Vitor Bueno ainda não conseguiu engrenar vestindo a camisa do São Paulo. Desde que chegou, em 2019, já foram 121 jogos disputados com 16 gols marcados. Nesta temporada, Bueno jogou 36 partidas e marcou seis gols.Por enquanto, o jogador se reapresentará juntamente com os seus companheiros no próximo dia 10. Resta saber se haverá alguma proposta pelo jogador, que tem contrato até dezembro de 2023.