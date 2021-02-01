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Após ser alvo de racismo e receber ameaças de morte, Martial tem segurança reforçada em sua casa

Atleta do Manchester United foi alvo de discriminação após derrota para o Sheffield, na última semana, e pediu ajuda ao clube. Tuanzebe e Rashford também foram ofendidos...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 14:10

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 14:10

Crédito: TIM KEETON / POOL / AFP
Alvo de injúria racial após a derrota do Manchester United para o Sheffield United, na última quarta-feira, o atacante Anthony Martial pediu ajuda ao clube vermelho para que tivesse a segurança de sua casa reforçada. Torcedores dos Red Devils usaram as redes sociais para ofender o francês, além de Tuanzebe e Rashford.
+ Veja a tabela da Premier LeagueDe acordo com o jornal "Daily Mail", Martial e sua esposa sofreram ameaças de morte e o Manchester United atenderá ao pedido do camisa 9. O casal tem um filho e está com medo do que pode acontecer, segundo a imprensa britânica.
+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar; veja o time ideal montado
No dia seguinte à derrota para o Sheffield, o Manchester United se pronunciou nas redes sociais e combateu todo o tipo de discriminação.
- Todos no Manchester United estão muito chateados com as mensagens racistas que os jogadores receberam nas redes sociais após o jogo de ontem à noite. Condenamos totalmente isso e estamos felizes em ver que outros fãs também o fizeram. O Manchester United não tolera nenhuma forma de racismo ou discriminação, e está fortemente empenhada em lutar contra isso por meio da iniciativa 'All Red All Equal' (todos vermelhos, todos iguais).

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