Após ser alvo de racismo e receber ameaças de morte, Martial tem segurança reforçada em sua casa

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Alvo de injúria racial após a derrota do Manchester United para o Sheffield United, na última quarta-feira, o atacante Anthony Martial pediu ajuda ao clube vermelho para que tivesse a segurança de sua casa reforçada. Torcedores dos Red Devils usaram as redes sociais para ofender o francês, além de Tuanzebe e Rashford.

+ Veja a tabela da Premier LeagueDe acordo com o jornal "Daily Mail", Martial e sua esposa sofreram ameaças de morte e o Manchester United atenderá ao pedido do camisa 9. O casal tem um filho e está com medo do que pode acontecer, segundo a imprensa britânica.

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No dia seguinte à derrota para o Sheffield, o Manchester United se pronunciou nas redes sociais e combateu todo o tipo de discriminação.