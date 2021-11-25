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Após sequência de jogos, Gabriel fica fora dos relacionados no empate do São Paulo

Volante uruguaio participou das últimas três partidas, mas foi preterido por Rogério Ceni contra o Athletico-PR. Limite de estrangeiros no Brasileirão dificulta ...
LanceNet

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Publicado em 

25 nov 2021 às 12:00

Publicado em 25 de Novembro de 2021 às 12:00

O volante Gabriel não esteve entre os relacionados do São Paulo no empate contra o Athletico-PR, na última quarta-feira (24), pelo Campeonato Brasileiro. O jogador, que vinha em uma sequência de três jogos sendo utilizado, acabou preterido pelo técnico Rogério Ceni. Uma das explicações pode ser o limite de estrangeiros relacionados nos jogos do Brasileirão. Somente cinco podem ir para a partida. Contra o Furacão, os escolhidos foram: Arboleda, Rigoni e Calleri, titulares, além de Orejuela e Benítez, que ficaram no banco e foram utilizados na segunda etapa.
Gabriel vinha em uma boa sequência na equipe. Sob o comando de Ceni, ele atuou diante de Corinthians, Fortaleza, Flamengo e Palmeiras, O uruguaio foi titular diante do Rubro-Negro. Em todos os outros jogos, ele jogou saindo do banco de reservas.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Desde que chegou no São Paulo, Gabriel soma 252 minutos em oito paritdas, com três vitórias, três empates e duas derrotas. Foram quatro jogos com Rogério Ceni e outros quatro com Hernán Crespo.
Gabriel concorre a uma vaga no time titular com Rodrigo Nestor e Liziero. O primeiro foi escolhido para ser titular diante do Athletico-PR. Luan, outra opção do elenco para o setor, está lesionado.
Crédito: GabrielnãofoirelacionadopelotécnicoRogérioCenicontraoAthletico-PR(Foto:EricoLeonan/saopaulofc.net

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