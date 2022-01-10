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Após semanas no Brasil, Neymar retorna ao PSG para seguir com tratamento no tornozelo

Jogador passou festas de fim de ano em solo brasileiro e tem expectativa de volta aos gramados para o fim do mês...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 13:52

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 13:52

Após passar as festividades de fim de ano no Brasil, Neymar está de volta a França para seguir o tratamento da lesão no tornozelo esquerdo. Autorizado pelo Paris Saint-Germain a passar as últimas semanas em solo brasileiro, o atacante já está na sua residência na capital francesa e publicou uma foto do local nas redes sociais.+ Lucas Paquetá marca, mas Lyon e PSG ficam apenas no empate pelo Campeonato FrancêsO PSG espera ter Neymar saudável na última semana de janeiro, mas o prazo máximo para o retorno é contra o Lille, no dia 5 de fevereiro. O intuito do clube parisiense é ter o atleta 100%, e com ritmo de jogo para o duelo contra o Real Madrid, no dia 15 de janeiro, nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa.
+ PSG mira contratação de Lukaku para substituir Mbappé, diz jornal
Na próxima quinta-feira, Tite convocará os atletas para defender a Seleção Brasileira nos jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa. Os duelos ocorrem nos dias 27 de janeiro e 1 de fevereiro, respectivamente, e a expectativa é que Neymar não participe destes duelos.
Crédito: Neymardevevoltaraosgramadosnofimdomês(FRANCKFIFE/AFP

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