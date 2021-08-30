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futebol

Após seis anos de clube, Maicon rescinde com o Grêmio

Meio-campista construiu história de sucesso no clube com quase 250 partidas disputadas e a conquista de títulos importantes nos últimos anos...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 18:32

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 18:32
Crédito: Meio-campista foi expulso em última partida pelo clube (Lucas Uebel/Grêmio
O duelo do último sábado (28) onde o Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Corinthians, na Arena, foi oficialmente o último de Maicon com a camisa do clube. Isto porque, nesta segunda-feira, o jogador assinou sua rescisão contratual após ficar por seis anos no Imortal. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA informação foi oficializada pelo clube através de nota onde foram exaltadas "suas qualidades como atleta e como cidadão" que "marcaram época e fizeram de Maicon um ídolo da Nação Gremista, sendo convocado para deixar seus pés eternizados na calçada da Fama."
Chegando a equipe em 2015, período onde Roger Machado era o treinador, o camisa 8 se consolidou como um dos símbolos da recente era vitoriosa sob o comando de Renato Portaluppi ao lado de peças como Arthur, Matheus Henrique, Luan e cia.
Entretanto, nos últimos dois anos, apesar de ter acumulado participações em jogos diversos, problemas físicos afetaram diretamente no impacto que Maicon tinha no estilo de jogo dinâmico da equipe. Com isso, ele foi perdendo espaço onde a expulsão no ultimo jogo demonstrou a insatisfação do próprio atleta com sua situação de momento.
Ao todo, o jogador de 35 anos de idade fez 15 gols, disputou 248 compromissos e conquistou nove títulos: quatro vezes o Gauchão, duas vezes a Recopa Gaúcha além de Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e a Copa Libertadores.

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