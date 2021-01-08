Após segunda vitória seguida, Tadeu crê em permanência do Goiás na elite

Crédito: Rosiron Rodrigues/Goiás

No próximo domingo, o Goiás visita o Internacional em busca da sua terceira vitória seguida no Brasileirão, um fato inédito até aqui. O Esmeraldino briga para fugir do rebaixamento, e nas últimas rodadas a equipe conquistou resultados importantes que a coloca novamente na briga pela permanência na série A. O goleiro Tadeu, um dos nomes de destaque da equipe, falou um pouco sobre o sentimento que toma conta do grupo nesse momento.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão clicando aqui

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- É um sentimento de muita esperança. A gente sente que podemos reverter uma situação que já era tida como impossível de ser mudada. Um mês atrás o Goiás já estava rebaixado para a série B por muitas pessoas. Agora a gente consegue enxergar uma possibilidade enorme de permanecer na série A. A vitória contra o Coritiba nos trouxe essa esperança. Mas, a gente sabe que não conseguimos nada, porque ainda nos encontramos na zona de rebaixamento. Porém, agora a gente tá vivo na disputa e temos força para pegar essa sequência difícil que teremos, e buscar a nossa permanência na série A - disse.

Nos últimos cinco jogos, o Goiás conseguiu três vitórias, sendo duas de forma consecutiva, contra Sport e Coritiba. Porém, o adversário do próximo domingo também vem muito bem e é vice-líder da competição. Tadeu destacou o bom momento do Inter, mas afirma que o Goiás vai em busca da vitória.