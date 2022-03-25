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Após seca, Rigoni contribui no São Paulo com gols e assistências nos últimos jogos

Argentino ficou cinco meses sem balançar as redes, mas nos últimos quatro jogos, fez dois gols e deu uma assistência...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 06:00
As últimas partidas vem sendo de redenção para o atacante Rigoni no São Paulo. Após ficar cinco meses sem balançar as redes, somando 19 partidas, o argentino marcou dois gole e deu uma assistência nos últimos quatro jogos. Rigoni acabou com a seca na vitória sobre o Mirassol, por 3 a 0, fora de casa. Na ocasião, o camisa sete aproveitou cruzamento vindo da esquerda e bateu de primeira para balançar as redes e ganhar mais confiança no restante da temporada sob o comando de Rogério Ceni.
Depois, Rigoni começou no banco em duelo contra o Manaus, pela Copa do Brasil. Ele entrou no intervalo, mas não conseguiu marcar nem dar assistência na vitória tranquila por 2 a 0.O atacante voltou a deixar sua marca no triunfo por 2 a 1 contra o Botafogo-SP, no Morumbi, na última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Para fechar a trinca de participações, Rigoni deu assistência para Rodrigo Nestor marcar o primeiro gol do São Paulo na goleada diante do São Bernardo, por 4 a 1, pelas quartas de final.
Desde que chegou ao clube, Rigoni tem 50 jogos e 13 gols marcados. Depois de um começo fulminante, o jogador caiu de rendimento, acabou perdendo espaço após a chegada de Rogério Ceni e hoje briga por vaga no time titular.
- Rigoni é um menino ótimo, muito fácil de se lidar no dia a dia. Teve uma fase muito boa no começo no são Paulo e estamos tentando que ele ganhe confiança. Fez o gol, tem participado. (...) Adoro o Rigoni, adoro trabalhar com ele todos os dias e tenho certeza de que ele vai chegar próximo da importância que teve para o São Paulo no início do Brasileiro do ano passado - disse Ceni.
RIGONI NAS ÚLTIMAS QUATRO PARTIDAS DO SÃO PAULO​São Paulo 4 x 1 São Bernardo - Assistência São Paulo 2 x 1 Botafogo-SP - Gol ​São Paulo 2 x 0 Manaus - Não participou dos gols Mirassol 0 x 3 São Paulo - Gol
Crédito: Rigonivemcrescendodeproduçãonasúltimaspartidas(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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