Após Sané, Bayern não deve fazer mais grandes contratações na janela

Crédito: Divulgação / Bayern de Munique / Site oficial

O Bayern de Munique parece estar com o elenco fechado para a próxima temporada. Pelo menos nas palavras do CEO do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, o clube alemão não cometerá mais loucuras financeiras na janela de transferências.

Com a situação apertada por conta da crise financeira em virtude da pandemia do novo coronavírus, a direção do Bayern chegou até a reduzir o salário dos jogadores em determinado momento. Além do mais, a equipe já contratou o atacante Leroy Sané, ex-Manchester City, por cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões).

- Como todos os clubes, tentaremos economizar dinheiro com a janela de transferência de verão. A oferta será maior do que a demanda. Precisamos expandir nossa equipe com talento, e não com estrelas, como no caso do PSG com Neymar ou Mbappé - disse Rummenigge.