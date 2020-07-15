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futebol

Após Sané, Bayern não deve fazer mais grandes contratações na janela

Clube alemão pretende economizar já que situação causada pela crise do coronavírus foi impactante na Allianz Arena. Sané já foi contratado para a próxima temporada...

Publicado em 15 de Julho de 2020 às 18:39

LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2020 às 18:39
Crédito: Divulgação / Bayern de Munique / Site oficial
O Bayern de Munique parece estar com o elenco fechado para a próxima temporada. Pelo menos nas palavras do CEO do clube bávaro, Karl-Heinz Rummenigge, o clube alemão não cometerá mais loucuras financeiras na janela de transferências.
Com a situação apertada por conta da crise financeira em virtude da pandemia do novo coronavírus, a direção do Bayern chegou até a reduzir o salário dos jogadores em determinado momento. Além do mais, a equipe já contratou o atacante Leroy Sané, ex-Manchester City, por cerca de 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões).
- Como todos os clubes, tentaremos economizar dinheiro com a janela de transferência de verão. A oferta será maior do que a demanda. Precisamos expandir nossa equipe com talento, e não com estrelas, como no caso do PSG com Neymar ou Mbappé - disse Rummenigge.
Além de Sané, o Bayern de Munique também acertou a contratação do goleiro Alexander Nübel, de 23 anos, que deixou o Schalke 04. No entanto, a transferência do arqueiro foi sem custos, já que ele estava em final de contrato com os Azuis Reais.

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