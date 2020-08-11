Após sair do Hatta Clube, Samuel projeta novo clube no Mundo Árabe

Crédito: Samuel está buscando um novo desafio em sua carreira (Divulgação / Hatta Club

Um dos principais nomes do Hatta Club, o atacante Samuel, ex-Fluminense, que deixou o clube árabe há alguns dias, falou sobre a perspectiva de acertar com um novo clube em breve. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol coreano e Ferroviária, seu desejo é resolver essa questão ainda nesta semana.

- Estamos conversando com alguns clubes nos últimos dias e estou fazendo essa definição, que deve acontecer em breve. Meu desejo é ficar aqui no futebol árabe. Minha intenção é permanecer aqui por mais alguns anos, pois estou adaptado e minha família também. Devo bater o martelo nos próximos dias - disse.

Samuel ainda falou sobre o bom momento que vive.