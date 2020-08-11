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futebol

Após sair do Hatta Clube, Samuel projeta novo clube no Mundo Árabe

Atacante ex-Flu deve definir vida nos próximos dias
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LanceNet

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Publicado em 

11 ago 2020 às 11:07

Publicado em 11 de Agosto de 2020 às 11:07

Crédito: Samuel está buscando um novo desafio em sua carreira (Divulgação / Hatta Club
Um dos principais nomes do Hatta Club, o atacante Samuel, ex-Fluminense, que deixou o clube árabe há alguns dias, falou sobre a perspectiva de acertar com um novo clube em breve. Segundo o jogador, com passagens pelo futebol coreano e Ferroviária, seu desejo é resolver essa questão ainda nesta semana.
- Estamos conversando com alguns clubes nos últimos dias e estou fazendo essa definição, que deve acontecer em breve. Meu desejo é ficar aqui no futebol árabe. Minha intenção é permanecer aqui por mais alguns anos, pois estou adaptado e minha família também. Devo bater o martelo nos próximos dias - disse.
Samuel ainda falou sobre o bom momento que vive.
- Terminei a temporada atuando em alto nível e isso é importante. Estava precisando disso. Agora é trabalhar para manter isso quando acertar com um novo clube.

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