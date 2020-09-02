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futebol

Após sair do Hatta Club, Samuel espera permanência no futebol árabe

Atacante, ex-Fluminense, afirmou que deve definir vida nos próximos dias...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 19:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 19:55
Crédito: Divulgação / Hatta Club
O atacante Samuel, ex-Fluminense, que deixou o clube Hatta Club, dos Emirados Árabes recentemente, destacou sua perspectiva de acertar com um novo clube nos próximos dias. Segundo o atleta, seu desejo é resolver essa questão ainda nesta semana.- Estamos definindo algumas situações e espero ter essa confirmação do novo clube em breve. Minha meta é estar em um projeto grande. Não tenho intenção, neste momento, de sair do futebol árabe. Meu objetivo é ficar aqui por muitos anos - disse Samuel.
O atacante, que tem passagens pelo futebol coreano e Ferroviária, também falou sobre os trabalhos que têm feito durante esse período.
- Tenho trabalhado muito nos últimos dias a parte física. Não tem como parar, até porque quero estar bem quando acertar com um novo clube.

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