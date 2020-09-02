Após sair do Hatta Club, Samuel espera permanência no futebol árabe

O atacante Samuel, ex-Fluminense, que deixou o clube Hatta Club, dos Emirados Árabes recentemente, destacou sua perspectiva de acertar com um novo clube nos próximos dias. Segundo o atleta, seu desejo é resolver essa questão ainda nesta semana.- Estamos definindo algumas situações e espero ter essa confirmação do novo clube em breve. Minha meta é estar em um projeto grande. Não tenho intenção, neste momento, de sair do futebol árabe. Meu objetivo é ficar aqui por muitos anos - disse Samuel.