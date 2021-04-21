Após saída dos clubes ingleses, Superliga Europeia é suspensa

Crédito: Adrian DENNIS / AFP

A debandada dos seis clubes ingleses provocou impacto decisivo e a Superliga Europeia foi suspensa. Na noite desta terça-feira (20), o jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sports, divulgou um comunicado oficial da da associação de clubes informando da decisão de interromper o projeto alegando. No texto, o grupo alega que fará uma "remodelação".

A suspensão acontece após uma série de protestos de torcedores e jogadores desde o último domingo (18), quando a Superliga foi anunciada. Todos os seis clubes ingleses decidiram deixar a Superliga Europeia e, segundo a imprensa italiana, Milan e Inter estavam prontos para desistir também. Depois do anúncio oficial do Manchester City, primeiro clube a deixar a competição, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Tottenham confirmaram suas desistências do torneio. Na nota, a associação diz ter tomado a decisão pelas "atuais circunstâncias", avalia que os clubes ingleses foram pressionados a abdicarem da competição e explica o porquê da ideia de criar a Superliga: