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futebol

Após saída dos clubes ingleses, Superliga Europeia é suspensa

Em comunicado, associação diz que passará por "remodelação" e afirma que clubes da Inglaterra foram submetidos a pressão e acabaram cedendo...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 23:17

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 23:17
Crédito: Adrian DENNIS / AFP
A debandada dos seis clubes ingleses provocou impacto decisivo e a Superliga Europeia foi suspensa. Na noite desta terça-feira (20), o jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sports, divulgou um comunicado oficial da da associação de clubes informando da decisão de interromper o projeto alegando. No texto, o grupo alega que fará uma "remodelação".
A suspensão acontece após uma série de protestos de torcedores e jogadores desde o último domingo (18), quando a Superliga foi anunciada. Todos os seis clubes ingleses decidiram deixar a Superliga Europeia e, segundo a imprensa italiana, Milan e Inter estavam prontos para desistir também. Depois do anúncio oficial do Manchester City, primeiro clube a deixar a competição, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United e Tottenham confirmaram suas desistências do torneio. Na nota, a associação diz ter tomado a decisão pelas "atuais circunstâncias", avalia que os clubes ingleses foram pressionados a abdicarem da competição e explica o porquê da ideia de criar a Superliga:
"Fizemos a proposta de uma nova competição na Europa porque o atual sistema não funciona. O objetivo é permitir a evolução do esporte enquanto gera recursos e estabilidade para toda a pirâmide do futebol, incluindo ajudar toda a comunidade do futebol a superar as dificuldades financeiras devido à pandemia", diz o informe.

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