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Após saída do São Paulo, veja onde Daniel Alves ainda pode atuar

Jogador atuou em somente seis jogos no Campeonato Brasileiro, podendo jogar em qualquer clube do Brasil. Oriente Médio, Argentina e México também são caminhos...
LanceNet

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Publicado em 

10 set 2021 às 15:46

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 15:46

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC
Esta sexta-feira marcou a despedida do lateral Daniel Alves da equipe do São Paulo. O jogador não se reapresentou no CT da Barra Funda depois de defender a Seleção Brasileira e a diretoria do Tricolor preferiu afastar o camisa dez. Com o futuro incerto, Dani tem algumas opções para continuar a carreira. Buscando uma vaga na lista dos convocados para a Copa do Mundo de 2022, Dani tem opções limitadas por conta do fechamento das janelas europeias. Um caminho é continuar no futebol brasileiro, já que ele atuou somente em seis jogos do Brasileirão, podendo defender qualquer equipe no torneio.
No entanto, para isso acontecer, o ex-jogador do São Paulo precisa acertar a transferência até o dia 24 de setembro. O regulamento permite que os clubes inscrevam "50 jogadores até o dia 10 de setembro, podendo substituir no máximo oito atletas até a data final de registro (24/09/2021), dentre os anteriormente inscritos".
Amado clube brasileiro! Veja fotos da nova terceira camisa do São Paulo para a temporada
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Se optar pelo exterior, Daniel pode jogar na Arábia Saudita, país que costuma ter jogadores consagrados na carreira. O Qatar também está com a janela de transferência aberta. Vale ressaltar que o período de transferências na Europa, Estados Unidos e alguns países da Ásia, como Japão e China, estão fechados.
VEJA O FECHAMENTO DAS JANELAS DE TRANSFERÊNCIAS E REGISTRO NO BRASILBrasil - Registro no BID até o dia 24/09Argentina - Aberta até 26/09​Arábia Saudita - Aberta até 18/09​México - Aberta até 22/09Qatar - Aberta até 30/09

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