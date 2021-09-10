Após saída do São Paulo, veja onde Daniel Alves ainda pode atuar

Crédito: Rubens Chiri/ São Paulo FC

Esta sexta-feira marcou a despedida do lateral Daniel Alves da equipe do São Paulo. O jogador não se reapresentou no CT da Barra Funda depois de defender a Seleção Brasileira e a diretoria do Tricolor preferiu afastar o camisa dez. Com o futuro incerto, Dani tem algumas opções para continuar a carreira. Buscando uma vaga na lista dos convocados para a Copa do Mundo de 2022, Dani tem opções limitadas por conta do fechamento das janelas europeias. Um caminho é continuar no futebol brasileiro, já que ele atuou somente em seis jogos do Brasileirão, podendo defender qualquer equipe no torneio.

No entanto, para isso acontecer, o ex-jogador do São Paulo precisa acertar a transferência até o dia 24 de setembro. O regulamento permite que os clubes inscrevam "50 jogadores até o dia 10 de setembro, podendo substituir no máximo oito atletas até a data final de registro (24/09/2021), dentre os anteriormente inscritos".

Amado clube brasileiro! Veja fotos da nova terceira camisa do São Paulo para a temporada

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Se optar pelo exterior, Daniel pode jogar na Arábia Saudita, país que costuma ter jogadores consagrados na carreira. O Qatar também está com a janela de transferência aberta. Vale ressaltar que o período de transferências na Europa, Estados Unidos e alguns países da Ásia, como Japão e China, estão fechados.