Após saída de Sergio Ramos, Real Madrid renova o contrato de Nacho Fernández

Em um dia marcado pelo anúncio do ídolo merengue Sergio Ramos no Paris Saint-Germain, o Real Madrid confirmou a renovação de contrato do zagueiro Nacho Fernández por mais duas temporadas. O defensor tinha vínculo com o clube até junho de 2022, ao final da época atual, mas ficará até junho de 2023.
Revelado nas divisões de base do Real Madrid, Nacho, de 31 anos, tem 233 jogos disputados pela equipe principal merengue, com 12 gols marcados e oito assistências distribuídas. Ao lado de Eder Militão e Alaba, ele deverá brigar pela titularidade com Carlo Ancelotti, uma vez que Raphaël Varane pode sair.
- Estou feliz e orgulhoso por continuar no clube da minha vida - disse o jogador após a renovação.
Na temporada 2020/21, Nacho Fernández foi peça de confiança do técnico Zinédine Zidane no Real Madrid. Em um ano marcado por lesões de Sergio Ramos e Carvajal, o atleta entrou em campo 33 vezes.