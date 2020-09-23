Após saída de Semedo, Barcelona chega a um acordo por Sergiño Dest

Após a confirmação da negociação de Semedo para o Wolverhampton, o Barcelona já está encaminhado para substituir o português. De acordo com a "TV3", os catalães já se acertaram com o Ajax por Sergiño Dest. O Barcelona pagará 20 milhões de euros (cerca de R$ 127 milhões) pelo jogador e incluirá cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 31 milhões) em objetivos alcançados.
Com apenas 19 anos, Dest já se destaca pelo Ajax. O lateral-direito era desejado pelo Bayern de Munique, mas deve ser anunciado em breve pelos catalães.