Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Após saída de lateral-esquerdo para o Chelsea, Leicester acerta com destaque da Atalanta, segundo jornal
futebol

Após saída de lateral-esquerdo para o Chelsea, Leicester acerta com destaque da Atalanta, segundo jornal

Timothy Castagne, de 24 anos, acertou com os Foxes para substituir Ben Chilwell...

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 17:35
Crédito: AFP
Após confirmar as renovações de Maddison e Vardy, e a saída de Chilwell, que foi para o Chelsea, o Leicester segue pensando no elenco para a próxima temporada. E com a venda do defensor, os Foxes agiram rápido no mercado e acertaram com Timothy Castagne, da Atalanta, segundo o "The Sun".O portal afirma que o clube inglês chegou em um acordo com a equipe de Bérgamo no valor de 21,5 milhões de libras (R$ 154 milhões) para a contratação do belga de 24 anos. O contrato do atleta será válido por cinco temporadas.
Lateral-direito de origem, Castagne atuou a maior parte da última temporada como ala-esquerdo no esquema de Gian Piero Gasperini, que levou a Atalanta até as quartas de final da Liga dos Campeões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação contra facção criminosa Comando Vermelho cumpre 14 mandados de prisão em Anchieta
Operação mira Comando Vermelho em Anchieta e cumpre 14 mandados de prisão
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva
"Fizeram conosco, a gente vai fazer com eles", diz Lula sobre EUA
ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados