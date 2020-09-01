Após saída de lateral-esquerdo para o Chelsea, Leicester acerta com destaque da Atalanta, segundo jornal

Após confirmar as renovações de Maddison e Vardy, e a saída de Chilwell, que foi para o Chelsea, o Leicester segue pensando no elenco para a próxima temporada. E com a venda do defensor, os Foxes agiram rápido no mercado e acertaram com Timothy Castagne, da Atalanta, segundo o "The Sun".O portal afirma que o clube inglês chegou em um acordo com a equipe de Bérgamo no valor de 21,5 milhões de libras (R$ 154 milhões) para a contratação do belga de 24 anos. O contrato do atleta será válido por cinco temporadas.