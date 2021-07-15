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Após saída de Felipe Anderson, West Ham espera renovar com Declan Rice

Saída do brasileiro para a Lazio abre espaço na folha salarial para que os Hammers busquem novo contrato com a principal estrela do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 12:26

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 12:26

Crédito: Divulgação / Site oficial do West Ham
Após a saída de Felipe Anderson para a Lazio, o West Ham deve fazer uma nova proposta de renovação para Declan Rice, segundo o "The Sun". A transferência do brasileiro abre espaço na folha salarial do clube e a ideia é afastar o interesse de Chelsea e Manchester United.Até o momento, o meio-campista inglês já recusou duas propostas de renovação dos Hammers. No entanto, o salário de 100 mil libras (R$ 704 mil) semanais que Felipe Anderson deixa de receber podem fazer com que uma nova negociação avance nas próximas semanas.
> Veja a tabela da Premier League
Declan Rice tem contrato com o West Ham até 2024 com a opção de estender o vínculo com a equipe de Londres por mais uma temporada. O técnico David Moyes já afirmou que não quer negociar o atleta por conta de sua importância no plantel.
O Chelsea monitora a situação do jogador há algumas temporadas, enquanto o Manchester United já foi especulado como possível destino em uma operação que pudesse envolver a ida de Lingard para os Hammers em definitivo.

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