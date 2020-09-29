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Após Rúben Dias, Manchester City mira Nicolás Tagliafico, do Ajax

Lateral-esquerdo deseja deixar o clube holandês e estaria disponível por R$ 195 milhões...

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 12:54

LanceNet

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Publicado em 

29 set 2020 às 12:54
Crédito: Foto: AFP
Após as contratações de Nathan Aké e Rúben Dias para a zaga, o Manchester City tem mais um alvo. De acordo com o "Telegraph", a equipe comandada por Pep Guardiola busca a contratação de Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo do Ajax.Tagliafico deseja deixar o Ajax e estaria disponível por cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 195 milhões). O negócio, porém, só poderia ser fechado se Oleksandr Zinchenko fosse vendido.
Desde 2018 no Ajax, Tagliafico atuou em 101 partidas pelo clube holandês, marcou 12 gols e deu 15 assistências.

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