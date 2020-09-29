Após Rúben Dias, Manchester City mira Nicolás Tagliafico, do Ajax

Após as contratações de Nathan Aké e Rúben Dias para a zaga, o Manchester City tem mais um alvo. De acordo com o "Telegraph", a equipe comandada por Pep Guardiola busca a contratação de Nicolás Tagliafico, lateral-esquerdo do Ajax.Tagliafico deseja deixar o Ajax e estaria disponível por cerca de 30 milhões de euros (aproximadamente R$ 195 milhões). O negócio, porém, só poderia ser fechado se Oleksandr Zinchenko fosse vendido.