Após romper tendão, Otávio comemora cirurgia bem-sucedida na França: 'Voltar mais forte'

Crédito: Divulgação/Bordeaux

Na última quinta-feira, o volante Otávio foi submetido a um procedimento cirúrgico. O brasileiro, que atua no Bordeaux, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo, durante treinamento pela equipe francesa, e ficará fora do restante da temporada 2020/21. A operação foi bem-sucedida e o jogador já está em casa.

+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!- A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Gostaria de agradecer aos profissionais do Bordeuax por todo o suporte. Ficarei de repouso nesses dois primeiros dias e, mais pra frente, vou iniciar os trabalhos de fisioterapia - disse o volante, de 26 anos, revelado pelo Athletico Paranaense.

Na quarta temporada na França, Otávio vivia bom momento pelo Bordeaux. Ele é o jogador da equipe com maior média desarmes no Campeonato Francês, com três por jogo — número que o coloca entre os dez melhores do torneio neste quesito. Focado no retorno, o volante mostra otimismo em retornar ainda melhor.

- É a primeira vez que sofro uma lesão desse tipo na carreira, mas entendo que isso faz parte do futebol. Agora é trabalhar para que a recuperação ocorra da melhor forma e eu possa voltar mais forte - concluiu.