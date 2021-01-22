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Após romper tendão, Otávio comemora cirurgia bem-sucedida na França: 'Voltar mais forte'

Volante do Bordeaux se lesionou no treino e ficará fora do restante da temporada 2020/21...

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 11:42

LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 11:42
Crédito: Divulgação/Bordeaux
Na última quinta-feira, o volante Otávio foi submetido a um procedimento cirúrgico. O brasileiro, que atua no Bordeaux, sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles do pé esquerdo, durante treinamento pela equipe francesa, e ficará fora do restante da temporada 2020/21. A operação foi bem-sucedida e o jogador já está em casa.
+ Zagueiro pode sair do Flamengo, Vinícius Júnior atrai o interesse de clubes… Veja o Dia do Mercado!- A cirurgia foi um sucesso, graças a Deus. Gostaria de agradecer aos profissionais do Bordeuax por todo o suporte. Ficarei de repouso nesses dois primeiros dias e, mais pra frente, vou iniciar os trabalhos de fisioterapia - disse o volante, de 26 anos, revelado pelo Athletico Paranaense.
Na quarta temporada na França, Otávio vivia bom momento pelo Bordeaux. Ele é o jogador da equipe com maior média desarmes no Campeonato Francês, com três por jogo — número que o coloca entre os dez melhores do torneio neste quesito. Focado no retorno, o volante mostra otimismo em retornar ainda melhor.
- É a primeira vez que sofro uma lesão desse tipo na carreira, mas entendo que isso faz parte do futebol. Agora é trabalhar para que a recuperação ocorra da melhor forma e eu possa voltar mais forte - concluiu.
+ PSG vai levar? Confira a tabela completa do Campeonato Francês

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