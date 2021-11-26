Após revés para o Santos, Vojvoda lamenta novo tropeço: 'criamos chances'

O placar de 2 a 0 sofrido para o Santos, nesta quinta-feira, em plena Vila Belmiro, de fato, não foi o resultado que o torcedor do Fortaleza sonhava já que o time ainda segue brigando por uma vaga na Libertadores.Diante da derrota, o técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda fez uma análise geral do que achou dos 90 minutos. Em sua visão, sua equipe até conseguiu criar boas chances de finalização, além de fazer um bom início de segundo tempo, entretanto frisou que o Peixe acabou encontrando seu 'jeito de jogar'.

"Considero que quando o time não consegue os pontos, há situações para analisar. O time defendeu dez metros mais atrás contra um adversário que estava muito necessitado. Criamos chances para finalizar. O adversário teve mais posse de bola. Acho que começamos melhor no segundo tempo, mas antes o adversário encontrou o jeito de jogar. Essa é a minha avaliação sobre a partida", declarou.

Sobre a demora em promover mudanças durante o jogo, situação essa que não foi aprovada por torcedores nas redes sociais, Vojvoda tentou explicar os motivos.

"Acho que a troca foi no minuto 20. A análise do jogo só pelo resultado não é justa. Talvez essa mudança poderia ter sido feita dois, três minutos antes. Por que não Depietri? Eu tenho que escolher. Eu gosto do Depietri, do Romarinho, mas tenho que escolher. Considerava o Romarinho no 1x1. O Valentín tem o 1x1, mas ataca melhor os espaços com velocidade. E o adversário que já tinha a vantagem não daria tantos espaços", concluiu.