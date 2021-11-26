Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Após revés para o Santos, Vojvoda lamenta novo tropeço: 'criamos chances'

Comandante analisou duelo na Vila Belmiro, em partida válida pela 35ª rodada do Brasileirão...

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 11:17

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 nov 2021 às 11:17
O placar de 2 a 0 sofrido para o Santos, nesta quinta-feira, em plena Vila Belmiro, de fato, não foi o resultado que o torcedor do Fortaleza sonhava já que o time ainda segue brigando por uma vaga na Libertadores.Diante da derrota, o técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda fez uma análise geral do que achou dos 90 minutos. Em sua visão, sua equipe até conseguiu criar boas chances de finalização, além de fazer um bom início de segundo tempo, entretanto frisou que o Peixe acabou encontrando seu 'jeito de jogar'.
"Considero que quando o time não consegue os pontos, há situações para analisar. O time defendeu dez metros mais atrás contra um adversário que estava muito necessitado. Criamos chances para finalizar. O adversário teve mais posse de bola. Acho que começamos melhor no segundo tempo, mas antes o adversário encontrou o jeito de jogar. Essa é a minha avaliação sobre a partida", declarou.
Sobre a demora em promover mudanças durante o jogo, situação essa que não foi aprovada por torcedores nas redes sociais, Vojvoda tentou explicar os motivos.
"Acho que a troca foi no minuto 20. A análise do jogo só pelo resultado não é justa. Talvez essa mudança poderia ter sido feita dois, três minutos antes. Por que não Depietri? Eu tenho que escolher. Eu gosto do Depietri, do Romarinho, mas tenho que escolher. Considerava o Romarinho no 1x1. O Valentín tem o 1x1, mas ataca melhor os espaços com velocidade. E o adversário que já tinha a vantagem não daria tantos espaços", concluiu.
Crédito: (Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Batata-doce: 5 formas de consumir e aproveitar os seus benefícios
Filha vestida de noiva realiza sonho de pai internado em Guaçuí
Noiva surpreende pai internado e realiza sonho antes de devolver vestido no ES
Imagem de destaque
Almoço saudável: 5 receitas com ovo ricas em proteínas e fáceis de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados