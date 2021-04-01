Após reunião na casa de McKennie com Arthur, Dybala pede desculpa, mas ressalta: 'Não era festa'

Após ser flagrado em uma reunião com Arthur e outras pessoas na casa de McKennie, também da Juventus, Paulo Dybala veio às redes sociais pedir desculpas pelo ato, mas ressaltou que não era uma festa.

"Sei que num momento tão difícil para o mundo com o Covid teria sido melhor não cometer um erro. Errei ao sair para jantar, mas não se tratou de uma festa", escreveu o jogador.Dybala se encontra lesionado e atuou em poucas partidas pela Juventus na temporada. Com ele, estavam os meio-campistas Arthur e McKennie, além de cerca de outras 20 pessoas.