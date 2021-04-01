Após reunião na casa de McKennie com Arthur, Dybala pede desculpa, mas ressalta: 'Não era festa'

Após ser flagrado em uma reunião com Arthur e outras pessoas na casa de McKennie, também da Juventus, Paulo Dybala veio às redes sociais pedir desculpas pelo ato, mas ressaltou que não era uma festa.
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO ITALIANO
"Sei que num momento tão difícil para o mundo com o Covid teria sido melhor não cometer um erro. Errei ao sair para jantar, mas não se tratou de uma festa", escreveu o jogador.Dybala se encontra lesionado e atuou em poucas partidas pela Juventus na temporada. Com ele, estavam os meio-campistas Arthur e McKennie, além de cerca de outras 20 pessoas.