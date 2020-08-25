Após reunião, Conte seguirá no comando da Inter de Milão

Antonio Conte seguirá como treinador da Inter de Milão. Em nota oficial, o clube italiano classificou a reunião como "construtiva" e garantiu que "em nome da continuidade e compartilhamento de estratégias", o comandante será mantido no cargo.
Antonio Conte balançava no cargo, principalmente após perder a final da Liga Europa para o Sevilla. Allegri, ex-treinador da Juventus, era o principal candidato ao cargo.
De acordo com o comunicado oficial do clube, Conte e a direção estabeleceram bases para dar continuidade ao projeto de reconstrução da Inter de Milão.