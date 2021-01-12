Após reunião com Muricy, São Paulo treina; Luciano segue tratamento

Crédito: Rubens Chiri/saopaulofc

O São Paulo teve um dia agitado no CT da Barra Funda. Após a reunião com Muricy Ramalho e diretoria, o elenco do Tricolor seguiu os preparativos visando o confronto contra o Athletico, no próximo domingo (17), na Arena da Baixada, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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O papo aconteceu em um dos campos do CT da Barra Funda, com a intenção de reunir mais o grupo e passar confiança para a reta final do Campeonato Brasileiro, competição que o Tricolor lidera, com 53 pontos, três a mais que o Internacional.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROO técnico Fernando Diniz terá a volta do zagueiro Bruno Alves, que volta de suspensão e deve formar a dupla de zaga com Arboleda. Léo deve retornar ao banco de reservas.

Já o atacante Luciano, que se recupera de uma inflamação na perna, segue a recuperação. O jogador vem realizando tratamento intensivo de uma inflamação no joelho, decorrente de um cisto que acabou estourando e espalhando líquido na região. Ele já está três jogos fora do time.